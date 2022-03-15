Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 марта 2022 года выросло до более 943 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 943 тыс. 027 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 937 тыс. 754 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 231 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 6681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 693 человека, число смертей от COVID-19 – на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 4 тыс. 697 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 651 тыс.102 теста.