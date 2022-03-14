Сотрудники Оперативной таможни выявили два факта незаконного ввоза на территорию ЕАЭС устройств для майнинга криптовалют общей стоимостью более 890 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при проверке товаров, следовавших из Китая, таможенники обнаружили незаявленные в товаросопроводительных документах майнеры WHATSMINER, ANTMINER, GOLDSHELL и системы охлаждения.

В первом случае перевозчик не указал сведения о 51-м устройстве, во втором – о 34-х.

Представление таможенному органу недостоверных сведений могло послужить основанием для занижения размера таможенных платежей по двум фактам на 15 тыс. рублей.

В обоих случаях в действиях перевозчика усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.