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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ В 2022 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАН РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ НА ПЛОЩАДИ 207,50 ТЫС. КВ. М


12:12 15.03.2022

КУП ЖКХ районов Минска в 2022 году запланирован ремонт асфальтовых покрытий дворовых проездов на площади 207,50 тыс. кв. м. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».

Согласно информации, подрядными организациями на 14 марта 2022 года выполнены работы асфальтовых покрытий дворовых проездов на площади на 1,515 тыс. кв. м, чему способствуют погодные условия.

«Выполнение данных работ продолжается и находится на постоянном контроле», - отметила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство» А. Воробьева.

В настоящее время работы по ремонту асфальтовых покрытий дворовых проездов активно продолжаются и во Фрунзенском районе нашего города около жилых домов № 95 по ул.М.Лынькова и № 8 по ул. Матусевича.
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