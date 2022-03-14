В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,2%, с декабрем 2021 г. – 103,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в феврале составил 12%. За январь-февраль 2022 года к уровню января-февраля 2021 года цены увеличились на 12,4%.

Непродовольственные товары в феврале 2022 года подорожали по сравнению с январем на 0,4%, с начала года – на 1,4%. В феврале 2022 года к февралю 2021 года цены подскочили на 7,9%. За январь-февраль 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в феврале 2022 года увеличились по сравнению с январем на 3,9%, с начала года – на 6,2%. В феврале 2022 года к февралю 2021 года стоимость услуг взлетела на 9,1%. За январь-февраль 2022 года к уровню января-февраля 2021 года цены на услуги увеличились на 8,8%.