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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕВРАЛЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 1,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,2%
12:04 15.03.2022
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,2%, с декабрем 2021 г. – 103,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в феврале составил 12%. За январь-февраль 2022 года к уровню января-февраля 2021 года цены увеличились на 12,4%.
Непродовольственные товары в феврале 2022 года подорожали по сравнению с январем на 0,4%, с начала года – на 1,4%. В феврале 2022 года к февралю 2021 года цены подскочили на 7,9%. За январь-февраль 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Цены на услуги в феврале 2022 года увеличились по сравнению с январем на 3,9%, с начала года – на 6,2%. В феврале 2022 года к февралю 2021 года стоимость услуг взлетела на 9,1%. За январь-февраль 2022 года к уровню января-февраля 2021 года цены на услуги увеличились на 8,8%.
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