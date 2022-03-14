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ЭКОНОМИКА РБ


БНБК БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ЧЕРЕЗ БУТБ НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ


11:36 15.03.2022

С 15 марта 2022 года стартуют биржевые торги L-треонином производства Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», продажи данной продукции через биржу будут осуществляться как на внутреннем рынке, так и на экспорт, преимущественно в Российскую Федерацию.

Как и ожидалось, по мере ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей БНБК постепенно увеличивает объемы реализации своей продукции на биржевых торгах. С начала года сумма сделок, совершенных корпорацией, достигла 11,5 млн BYN, при том что за весь прошлый год этот показатель составил немногим более 17 млн BYN.

Кроме того, меняется структура продаж. Если раньше основной объем сделок приходился на излишки сырья (фуражную пшеницу, тритикале, рожь и овес), то теперь почти 60% от общего объема реализации обеспечивают производимые БНБК кормовые добавки и премиксы. Экспорт одного только L-лизин сульфата уже достиг 1 млн USD.

Расширяется и ассортимент продукции БНБК, представленной на внутреннем рынке. Например, в январе через биржу была продана первая партия пшеничного белково-крахмального продукта. Что касается торгов L-треонином, то это важный шаг по выводу на биржу всей линейки незаменимых аминокислот, производимых БНБК.

Таким образом планируется решить две задачи: по импортозамещению, обеспечив потребности белорусских сельхозорганизаций в ценных аминокислотах, и по развитию экспорта, организовав регулярные поставки за рубеж продукции АПК с высокой добавленной стоимостью.

В качестве перспективного рынка сбыта рассматривается Россия, откуда уже привлечены потенциальные покупатели.

L-треонин является второй лимитирующей аминокислотой в свиноводстве и третьей для других видов животных. Данная аминокислота играет важную роль в белковом и энергетическом обмене, способствуя повышению мясной продуктивности животных и надлежащему развитию молодых особей.

На сегодня ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» является единственным в Беларуси производителем незаменимых аминокислот.
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