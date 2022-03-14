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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,2%
10:56 15.03.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,2%, с декабрем 2021 г. – 102,2%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 101,8% соответственно, промежуточные товары – и 101,5% и 102,6%, потребительские товары –101% и 101,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,2%, с декабрем 2021 г. – 102,2%, в том числе в растениеводстве – соответственно 103,4% и 109%, животноводстве – соответственно 100,5% и 100,2%.
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