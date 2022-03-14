На Белорусском газоперерабатывающем заводе (БГПЗ) в 2021 году переработано 232 миллиона кубических метров попутного нефтяного газа.

Как пишет портал neft.by, для производства продукции использовалось свое и привозное сырье – фракция широкая легких углеводородов. Ее за 12 месяцев переработано 319 тысяч тонн.

Товарная продукция БГПЗ соответствует по своему качеству действующему стандарту СТБ 2262-2012 и техническим условиям. Индивидуальные фракции (нормальный бутан, изобутан, нормальный пентан, изопентан) зарегистрированы в соответствии с европейским Регламентом REACH, который устанавливает требования для обеспечения повышенного уровня защиты здоровья людей и окружающей среды, а также безопасное обращение химических веществ на рынке.

В 2021 году на заводе реализовано несколько новых инвестиционных проектов. Модернизировали систему видеонаблюдения ТЭЦ, повысили эффективность утилизации тепловой энергии выхлопных газов КГТУ. В четвертом квартале модернизировали отделение получения углеводородных пропеллентов на участке подготовки газа для более тщательной очистки и облагораживания изопентановой фракции от сернистых соединений. Теперь выпуск одного из видов продукции завода, изопентановой фракции марки А осуществляется с более высоким качеством. Углеводородные пропелленты можно получать с массовой долей общей серы не более 0,001 %. Это повышает уровень конкурентоспособности данного вида продукции на рынке.