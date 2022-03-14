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ЭКОНОМИКА РБ
НАИП ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОМОЩИ БЕЛОРУССКОМУ БИЗНЕСУ
10:09 15.03.2022
Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) запускает проект для помощи бизнесу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАИП, в понедельник, 14 марта, начал работу Оперативный контактный центр НАИП – канал для информационной и консультационной поддержки бизнеса, работающего в Беларуси, а также для обратной связи государства с деловым сообществом (B2G).
«Сейчас бизнес находится в состоянии неопределенности. Социально-экономическая обстановка динамична, из-за санкционных ограничений рушатся устоявшиеся производственные и торговые цепочки. Информации много, но она часто разрозненна и недостоверна, а это не помогает в поиске решений. Задача проекта – помочь бизнесу сориентироваться в сложной экономической ситуации, донести его проблемы до государства и подсказать новые возможности для развития», – отметил директор НАИП Дмитрий Красовский.
В рамках проекта запущена «горячая» телефонная линия (прием звонков с 9.00 до 21.00), канал в Telegram, электронная почта (работают в формате 24/7). Для связи можно также воспользоваться формой на сайте проекта. «Проект рассчитан в первую очередь на производственный бизнес – средние и крупные предприятия, так как с иностранным участием создаются в основном такие компании. Но это не означает, что мы откажем в помощи остальным. Нам важно услышать проблемы всего бизнеса Беларуси», – говорит Дмитрий Красовский.
Информация о всех поступивших проблемах будет передаваться в систематизированном виде в оперативно-ситуационный штаб, созданный в Правительстве. Незамедлительно в штаб будут направляться предложения по проблемным вопросам бизнеса, требующим решения на правительственном уровне.
Национальное агентство инвестиций и приватизации – государственная организация, которая занимается привлечением прямых иностранных инвестиций в Беларусь. Одним из направлений работы является информационно-консультационная поддержка бизнеса, реализующего инвестиционные проекты в нашей стране. Помимо этого, специалисты агентства оказывают поддержку на постинвестиционной стадии (aftercare), помогая решать проблемы, которые могут возникнуть уже после запуска предприятия. В 2021 году очно и в онлайн-формате агентство организовало порядка 280 встреч с представителями делового сообщества из более 30 стран.
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