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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 2,1%


09:34 15.03.2022

Потребительские цены в Минской области в феврале 2022 года выросли по сравнению с январем 2022 года на 0,9%, с декабрем 2021 года – на 2,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост потребительских цен в феврале 2022 года по сравнению с февралем прошлого года составил 9,5%. За январь-февраль 2022 года к январю-февралю 2021 года потребительские цены увеличились на 9,8%.

Цены на продовольственные товары в феврале 2022 года по сравнению с январем выросли на 1,1%, с начала года – на 3,1%. Годовой рост цен на продтовары в феврале 2022 года составил 11,7%. За январь-февраль 2022 года продовольствие подорожало по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11,9%.

Цены на непродовольственные товары выросли в феврале 2022 года по сравнению с январем на 0,5%, с начала года – на 0,8%. В феврале 2022 года к февралю 2021 года рост цен составил 6,7%. За январь-февраль 2022 года к уровню января-февраля 2021 года цены на непродовольственные товары выросли на 7%.

Услуги в феврале 2022 года по сравнению с январем 2022 года стали дороже на 4,2%, с начала года - на 5,2%. При этом годовой рост цен на услуги в феврале текущего года составил 10,3%. За январь-февраль 2022 года к уровню января-февраля 2021 года стоимость услуг возросла на 9,9%.
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