Концерн «Белнефтехим» с 15 марта 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,06 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,16 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,38 рубля, ДТ – 2,16 рубля.

«Стоимость моторного топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 15 марта 2022 года изменяется с учетом мировых котировок нефти», - пояснил концерн.

Это уже третье повышение цен на топливо в 2022 году. В прошлый раз цены изменялись 9 марта.

Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.