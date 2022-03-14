В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,9%, с декабрем 2021 г. – 102,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5% и 101,2% соответственно, промежуточные товары – 102,4% и 103,4%, потребительские товары – 101,3% и 102,2% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. подорожала на 2%, с декабрем 2021 года – на 2,8%. При этом годовой рост цен в феврале текущего года составил 11,6%.