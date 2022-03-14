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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,9%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 2,8%
17:45 14.03.2022
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,9%, с декабрем 2021 г. – 102,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5% и 101,2% соответственно, промежуточные товары – 102,4% и 103,4%, потребительские товары – 101,3% и 102,2% соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. подорожала на 2%, с декабрем 2021 года – на 2,8%. При этом годовой рост цен в феврале текущего года составил 11,6%.
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