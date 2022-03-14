Основной задачей концерна является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в качественных кондитерских изделиях, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции путем постоянного обновления ассортимента. Об этом заявил председатель концерна " «Белгоспищепром" Олег Жидков.

"Совершенствование технологий производства позволяет организациям постоянно развиваться и удовлетворять вкусы самых требовательных покупателей", - подчеркнул Олег Жидков, которого цитирует пресс-служба концерна.

В частности, СП ОАО "Спартак" в 2022 году увеличит объемы выпуска и отгрузки на внутренний рынок линейки продукции ZA SPARTAK, поставленной на производство в конце прошлого года.

СОАО "Коммунарка" расширит линейку шоколада с нугой новыми вкусами - с абрикосами и сливой, увеличит выпуск десертного горького шоколада с фундуком и арахисом "Трюфельный элит", а также конфет Lucky fruite с черносливом и курагой. Кроме того, начнет производить шоколад двухслойный Belle Amie (Dolce Mia) с различными вкусами.

В филиале "Красного пищевика" в Славгороде будет введена в эксплуатацию линия по производству жевательного мармелада мощностью 3150 т в год. "На этой линии планируется изготавливать базовые виды мармелада, а также инновационную для Беларуси продукцию. В частности, жевательный мармелад с витаминами, для питания при интенсивных физических нагрузках (с добавлением волокон цикория, свежемороженых ягод - черники, клубники, клюквы, топинамбура), а также с коллагеном различных вкусов и форм (кубики, гантели, прямоугольники). Кроме того, в планах выпускать мармелад без добавления сахара, мармеладные конфеты на каррагинане различных вкусов и др.", - рассказал председатель "Белгоспищепрома".

"В целом импортозамещение - одно из приоритетных направлений деятельности концерна. В этом году наши точки роста по импортозамещению связаны с пятью инвестиционными проектами, на реализацию которых планируется направить Br35 млн", - сказал Олег Жидков.

Также концерн ежегодно модернизирует производства, заменяет технологически и физически устаревшее оборудование в организациях-производителях, внедряет новые технологии, направленные на освоение выпуска новых и улучшение уже выпускаемых видов продукции.

Кроме того, проводятся мероприятия по совершенствованию качества и выходу на рынок новых продуктов питания, ребрендингу и внедрению новых форматов упаковки в основных отраслях концерна.