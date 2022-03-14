|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРЕДУПРЕДИЛО ИНТЕРНЕТ-ПРОДАВЦОВ О НЕДОПУСТИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКАЗА
16:15 14.03.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предупредило интернет-продавцов о недопустимости изменения цены товара после его оформления потребителем в интернет-магазине.
«Такие действия интернет-продавцов неправомерны, так как продавец обязан заключить договор купли-продажи товара на условиях, доведенных до сведения потребителей на сайте интернет-магазина, в момент заказа товара потребителем (получения продавцом акцепта потребителя) посредством корзины, телефонного звонка или иным указанным на сайте способом, т.е. продавец обязан продать товар потребителю по цене, указанной на сайте в момент заказа его потребителем», - говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что продавец не имеет права изменять условия договора купли-продажи после акцепта, направленного потребителем, в том числе изменять цену товара. Кроме того, отказ продавца от заключения публичного договора с потребителем при наличии возможности предоставить ему соответствующие товары не допускается.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.03.2022
Курсы в банках
на 14.03.2022
Конвертация в банках
на 14.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте