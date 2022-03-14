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ЭКОНОМИКА РБ


СПРОС НА АРЕНДУ КВАРТИР В МИНСКЕ В ФЕВРАЛЕ УПАЛ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ — ВЫРОСЛО


15:20 14.03.2022

В Минске становится все меньше желающих снять квартиру, а вот объем предложения, наоборот, растет.

Как пишет Realt.by, с начала 2022 года активность по поиску съемного жилья в столице была довольно низкой. В феврале число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» по сравнению с январем сократилось на 10%. В то же время число объявлений в базе Realt продолжает расти. В целом за весь месяц было размещено 12,7 тысячи объявлений, что на 1,5% больше, чем в первый месяц 2022 года.

В наибольшей степени выросло число свободных 1-комнатных квартир (+4%), количество двушек и трешек практически не изменилось.

Ставки аренды в феврале снизились по всем типам квартир. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $272 (снижение на 1%); 2-комнатные квартиры — $335 (снижение на 0,6%); 3-комнатные квартиры — $422 (снижение на 0,3%);

Текущий уровень цен аренды квартир в столице не сильно отличается от уровня февраля предыдущего года. Сейчас снять двушку в среднем лишь на 0,8% дешевле, чем 12 месяцами ранее, трешку — на 0,4%.

Инвестиционная привлекательность аренды снижается: по сравнению с январем минус 0,07 процентных пункта. В то же время доходность валютных депозитов существенно увеличилась — на 2,2%.
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