Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 марта 2022 года выросло до более 942,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 942 тыс. 334 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 937 тыс. 045 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 244 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6670 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1166 человек, число смертей от COVID-19 – на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 859 тестов. Всего в стране проведено 12 млн. 646 тыс. 405 тестов.