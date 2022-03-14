В целом по республике посевные площади зерновых и зернобобовых культур прогнозируются на уровне прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, сельскохозяйственными организациями под урожай 2022 года сделан акцент на более урожайные озимые зерновые на зерно, которые в целом по республике посеяны на 1495,9 тыс. гектаров («плюс» 41,3 тыс. гектаров к уровню 2021 года).

При этом отмечается отметить, что агрометеорологические условия для перезимовки озимых посевов в 2021-2022 году складывались в основном удовлетворительно.

«В целях обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией продолжаем наращивать посевные площади под просом до 9,3 тыс. гектаров («плюс» 3,0 тыс. гектаров к уровню 2021 года) и гречихой до 31,7 тыс. гектаров («плюс» 0,6 тыс. гектаров к уровню 2021 года). Одновременно будут уменьшены площади менее засухоустойчивых яровых зерновых сельскохозяйственных растений, таких как яровая пшеница и яровой ячмень, за счет увеличения тех же озимых культур. Например, озимого ячменя посеяно на 30 тыс. гектаров больше к уровню 2020 года», - говорится в сообщении.

Под яровой сев текущего года сельскохозяйственные организации республики обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур в объеме 286,9 тыс. тонн или 140% к потребности. Под полную потребность подготовлены семена яровой пшеницы (167%), ячменя (149%), в том числе пивоваренных сортов, овса (177 %), тритикале (163%), проса (323%).

Для проведения в текущем году плановой сортосмены и сортообновления, научными организациями НАН Беларуси подготовлено к реализации 3,6 тыс. тонн оригинальных и элитных семян зерновых и зернобобовых культур, элитпроизводящими организациями – 17,7 тыс. тонн семян элиты данных культур. В настоящее время научными организациями и элитхозами осуществляется их реализация.