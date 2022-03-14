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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ЗА ФЕВРАЛЬ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ
13:15 14.03.2022
Денежные доходы и минимальная заработная плата населения Беларуси за февраль 2022 года индексироваться не будут.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, порядок индексация доходов в связи с инфляцией, вызываемой ростом цен на потребительские товары и услуги, регулируется Законом от 21 декабря 1990 г. «Об индексации доходов населения с учетом инфляции».
Индексация денежных доходов, выплачиваемых из бюджетных источников, производится, если индекс потребительских цен (исчисленный нарастающим итогом с момента предыдущей индексации) превысит пятипроцентный порог.
По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за февраль 2022 г. к январю 2022 г. составил 101,6%. Следовательно, индексация денежных доходов, выплачиваемых из бюджетных источников, за февраль 2022 г. не производится.
Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется согласно части второй статьи 1 Закона по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями). Норматив индексации денежных доходов за февраль 2022 г. составляет 296 рублей 55 копеек.
Минимальная заработная плата за февраль 2022 г. не индексируется и составляет 457 рублей.
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