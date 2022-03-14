Важно услышать бизнес и донести до него существующие возможности по организации импортозамещающих производств в условиях санкций. Об этом 12 марта 2022 года заявил министр экономики Александр Червяков во время встречи с руководителями подчиненных организаций: НИЭИ Минэкономики, Национального агентства инвестиций и приватизации, Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, он поручил активизировать разъяснительную работу с деловым сообществом. С этой целью на площадке НАИП с 14 марта будет организован «оперативный контактный центр». Его задача – помочь бизнесу, работающему в Беларуси, сориентироваться в динамично меняющейся социально-экономической обстановке, а также донести до правительства проблемы, связанные с санкционными ограничениями и требующими немедленного решения. Канал обратной связи будет работать в режиме 24/7. Проект рассчитан в первую очередь на производственный бизнес.

В ходе встречи Александр Червяков особо подчеркнул, что сегодня важно донести до бизнеса новые возможности по организации импортозамещающих производств.

«Уникальность складывающейся ситуации заключается в том, что в условиях санкций освобождаются рынки. Наш бизнес может освоить появившиеся не только в Беларуси, но и в России ниши и нарастить объемы производства. И тот, кто быстрее это сделает, окажется в более выгодных условиях. Ключевой перспективный инструмент – импортозамещение. Какая продукция требует замещения – уже известно. Наша задача – донести до бизнеса не только перечень таких товаров, но и потенциальные объемы рынков в Республике Беларусь и Российской Федерации. И самое главное – предложить финансовые инструменты для освоения производств. Поэтому очень важно в этой работе активное участие Банка развития, который уже подготовил соответствующие финансовые продукты», – отметил чиновник.

Начиная со следующей недели, Минэкономики организует выезды в регионы для встреч с бизнесом. И начнет с городов 80 «плюс». В открытых диалоговых площадках будут принимать участие представители Департамента по предпринимательству, Банка развития и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.