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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МИНСКЕ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,2%
12:07 14.03.2022
Продовольственные товары в Минске в феврале 2021 года подорожали по сравнению с январем 2022 года на 1,1%, с декабрем 2021 года – на 3,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в феврале составил 11,6%. За январь-февраль 2022 года к уровню января-февраля 2021 года цены увеличились на 12,1%.
Непродовольственные товары в феврале 2022 года подорожали по сравнению с январем 2022 года на 0,5%, с декабрем 2021 года – на 1,4%. В феврале годовой рост цен составил 11%. При этом за январь-февраль текущего года к уровню января-февраля 2021 года цены выросли на 11,7%.
Цены на услуги в феврале 2022 года выросли по сравнению с январем на 2,9%, с декабрем 2021 года – на 4,5%. Годовой рост цен на услуги в феврале составил 10,1%. В январе-феврале 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4%.
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