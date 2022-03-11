Продовольственные товары в Минске в феврале 2021 года подорожали по сравнению с январем 2022 года на 1,1%, с декабрем 2021 года – на 3,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен в феврале составил 11,6%. За январь-февраль 2022 года к уровню января-февраля 2021 года цены увеличились на 12,1%.

Непродовольственные товары в феврале 2022 года подорожали по сравнению с январем 2022 года на 0,5%, с декабрем 2021 года – на 1,4%. В феврале годовой рост цен составил 11%. При этом за январь-февраль текущего года к уровню января-февраля 2021 года цены выросли на 11,7%.

Цены на услуги в феврале 2022 года выросли по сравнению с январем на 2,9%, с декабрем 2021 года – на 4,5%. Годовой рост цен на услуги в феврале составил 10,1%. В январе-феврале 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4%.