В настоящее время Департамент по авиации разработал авиационные правила по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.

Согласно информации, правила позволят осуществлять полеты в трех категориях. Так, открытая предполагает минимальное количество требований для пользователей (владельцев квадрокоптеров), специальная предназначена для коммерческого использования эксплуатантами БЛА, но с меньшими рисками, чем третья категория и сертифицированная - предполагает требования, аналогичные тем, что действуют в отношении БЛА сейчас.

В 2021 году в воздушном пространстве Беларуси зафиксировано 57 полетов беспилотников и авиамоделей, из которых 7 выполнены с нарушением законодательства.