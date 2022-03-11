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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕСПИЛОТНИКОВ РАЗРАБОТАНЫ В БЕЛАРУСИ
11:49 14.03.2022
В настоящее время Департамент по авиации разработал авиационные правила по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.
Согласно информации, правила позволят осуществлять полеты в трех категориях. Так, открытая предполагает минимальное количество требований для пользователей (владельцев квадрокоптеров), специальная предназначена для коммерческого использования эксплуатантами БЛА, но с меньшими рисками, чем третья категория и сертифицированная - предполагает требования, аналогичные тем, что действуют в отношении БЛА сейчас.
В 2021 году в воздушном пространстве Беларуси зафиксировано 57 полетов беспилотников и авиамоделей, из которых 7 выполнены с нарушением законодательства.
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