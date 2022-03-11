ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОЧТИ 110,6 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ


10:52 14.03.2022

На 1 марта 2022 года в Беларуси открыто 110 599 депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82 491 счет на $ 825млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 28 108 депозитных счетов на Br650 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br25,9 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно (с 1 января 2021 года был Br23,7 тыс.).

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 февраля 2022 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 51 469 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 44 653 (87%), на получение образования – 3019 (6%), на получение медицинских услуг – 3797 заявлений (7%). Принято 49 391 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Следует отметить, что в соответствии с указом № 389 от 12 октября 2021 года порядок досрочного распоряжения семейным капиталом с 1 января 2022 года изменился, также расширены направления его досрочного использования.

Программа семейного капитала в Беларуси продлена указом до 31 декабря 2024 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2022
валюта курс
EUR 3.6476
USD 3.2916
RUB 2.8374
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6476 -0.0193
USD 3.2916 -0.0153
RUB 2.8374 +0.0872
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 4.1100 4.2100
USD 3.8200 3.8800
RUB 2.0000 2.9900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1020
EUR/RUB 125.0000 185.0000
USD/RUB 117.0000 175.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте