На 1 марта 2022 года в Беларуси открыто 110 599 депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82 491 счет на $ 825млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 28 108 депозитных счетов на Br650 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br25,9 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно (с 1 января 2021 года был Br23,7 тыс.).

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 февраля 2022 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 51 469 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 44 653 (87%), на получение образования – 3019 (6%), на получение медицинских услуг – 3797 заявлений (7%). Принято 49 391 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Следует отметить, что в соответствии с указом № 389 от 12 октября 2021 года порядок досрочного распоряжения семейным капиталом с 1 января 2022 года изменился, также расширены направления его досрочного использования.

Программа семейного капитала в Беларуси продлена указом до 31 декабря 2024 г.