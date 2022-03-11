В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,4%, с декабрем 2021 г. – 102,4%, в том числе на инвестиционные товары – 100,7% и 101,5% соответственно, промежуточные товары – 101,6% и 102,8%, потребительские товары – 100,9% и 101,6% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,4%, с декабрем 2021 г. – 103,1%, в том числе в растениеводстве – 103% и 108,6% соответственно, животноводстве – 100,9% и 101,7% соответственно.

Индекс цен в строительстве в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 95,5%, с декабрем 2021 г. – 99,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 94,2% и 98,4% соответственно, машины и оборудование – 102,3% и 100,9%, прочие работы и затраты – 75,6% и 95,1% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 102,9%, с декабрем 2021 г. – 104,4%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 100%, с декабрем 2021 г. – 102,1%.