В Беларуси изменены даты открытия навигации на внутренних водных путях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, это связано с благоприятными погодными условиями и поступившими в адрес ГУ «Государственная администрация водного транспорта» запросами от РУП «Белорусское речное пароходство».

В частности, изменены даты начала действия навигационного оборудования на следующих участках:

р. Днепр: перекат Черное – Речицкий ССРЗ – с 15 марта;

р. Березина: перекат Течка – Бобруйск порт – с 11 марта;

р. Сож: старица “Боровая” исток – Гомель пристань – с 15 марта; Гомель пристань – порт Осовцы – с 15

марта;

р. Пина: порт Пинск – город Пинск (слияние реки Пина и Припять) – с 12 марта;

Верхний участок р. Припять: 7 км реки Припять – город Пинск (слияние рек Пина и Припять) – с 12 марта;

р. Припять: Пинск (слияние рек Пина и Припять) – г/у “Качановичи” – с 4 марта;

прк. Лучежевичский-1 – Пховский затон – с 9 марта;

Пховский затон – затон Кимборовка – с 9 марта.

Новшества внесены на основании изменений в техническое задание по обслуживанию улучшению и развитию внутренних водных путей на нынешний год и плана путевых работ и работ по содержанию судоходных гидротехнических сооружений на 2022 год, утвержденные Минтрансом.