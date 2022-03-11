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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗМЕНЕНЫ ДАТЫ ОТКРЫТИЯ НАВИГАЦИИ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ БЕЛАРУСИ
09:36 14.03.2022
В Беларуси изменены даты открытия навигации на внутренних водных путях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, это связано с благоприятными погодными условиями и поступившими в адрес ГУ «Государственная администрация водного транспорта» запросами от РУП «Белорусское речное пароходство».
В частности, изменены даты начала действия навигационного оборудования на следующих участках:
р. Днепр: перекат Черное – Речицкий ССРЗ – с 15 марта;
р. Березина: перекат Течка – Бобруйск порт – с 11 марта;
р. Сож: старица “Боровая” исток – Гомель пристань – с 15 марта; Гомель пристань – порт Осовцы – с 15
марта;
р. Пина: порт Пинск – город Пинск (слияние реки Пина и Припять) – с 12 марта;
Верхний участок р. Припять: 7 км реки Припять – город Пинск (слияние рек Пина и Припять) – с 12 марта;
р. Припять: Пинск (слияние рек Пина и Припять) – г/у “Качановичи” – с 4 марта;
прк. Лучежевичский-1 – Пховский затон – с 9 марта;
Пховский затон – затон Кимборовка – с 9 марта.
Новшества внесены на основании изменений в техническое задание по обслуживанию улучшению и развитию внутренних водных путей на нынешний год и плана путевых работ и работ по содержанию судоходных гидротехнических сооружений на 2022 год, утвержденные Минтрансом.
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