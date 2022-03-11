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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2021 ГОДУ НА 3,2%
09:23 14.03.2022
В Могилевской области в 2021 году произведено 730,1 тыс. тонн молока, что на 3,2% больше по сравнению с 2020 годом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 333,7 млн штук (110% к уровню 2020 года).
Хозяйствами всех категорий за 2021 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 183,8 тыс. тонн (87,1% к уровню 2020 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на птицу (55%, в 2020 году – 58,7%).
Крупного рогатого скота реализовано 31,2% от общего объема реализации (в 2020 году – 26,4%), свиней – 13,6% (14,6%). Всего за 2021 год реализовано 101 тыс. тонн птицы (81,6% к уровню 2020 года), 57,3 тыс. тонн крупного рогатого скота (102,7%), 25,1 тыс. тонн свиней (81,1%).
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