|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ УСКОРИЛАСЬ В ФЕВРАЛЕ ДО 1,6%, С НАЧАЛА ГОДА РОСТ ЦЕН СОСТАВИЛ 3,1%
18:16 12.03.2022
В Беларуси Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,6%, с декабрем 2021 г. – 103,1%.
Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-февраль текущего года цены выросли по сравнению с январем-февралем 2021 года на 10,2%. При этом годовая инфляция в Беларуси в феврале замедлилась до 9,9%.
Цены на продовольственные товары в феврале выросли по сравнению с январем на 1,2%, с начала года - на 3,2%. В годовом выражении цены на продукты в феврале выросли на 11,4%. За январь-февраль 2022 года к январю-февралю 2021 года – на 11,7%.
Непродовольственные товары в феврале подорожали на 0,5% по сравнению с январем, с начала года - на 1,2%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в феврале на 8,6%. За январь-февраль 2022 года к январю-февралю 2021 года – на 9%.
Цены и тарифы на услуги в феврале 2022 года по сравнению с январем повысились на 3,7%, с начала года - на 5,4%. В годовом выражении услуги в феврале подорожали на 9,4%. За январь-февраль 2022 года к январю-февралю 2021 года – на 9,2%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 100,9%, с декабрем 2021 г. – 102,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2022
Курсы в банках
на 12.03.2022
Конвертация в банках
на 12.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте