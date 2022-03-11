В Беларуси Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 101,6%, с декабрем 2021 г. – 103,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-февраль текущего года цены выросли по сравнению с январем-февралем 2021 года на 10,2%. При этом годовая инфляция в Беларуси в феврале замедлилась до 9,9%.

Цены на продовольственные товары в феврале выросли по сравнению с январем на 1,2%, с начала года - на 3,2%. В годовом выражении цены на продукты в феврале выросли на 11,4%. За январь-февраль 2022 года к январю-февралю 2021 года – на 11,7%.

Непродовольственные товары в феврале подорожали на 0,5% по сравнению с январем, с начала года - на 1,2%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в феврале на 8,6%. За январь-февраль 2022 года к январю-февралю 2021 года – на 9%.

Цены и тарифы на услуги в феврале 2022 года по сравнению с январем повысились на 3,7%, с начала года - на 5,4%. В годовом выражении услуги в феврале подорожали на 9,4%. За январь-февраль 2022 года к январю-февралю 2021 года – на 9,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. составил 100,9%, с декабрем 2021 г. – 102,1%.