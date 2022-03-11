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ЭКОНОМИКА РБ
ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 85 ОРГАНИЗАЦИЙ
18:01 12.03.2022
На конец 2021 года в Гродненской области осуществляли туристическую деятельность 85 организаций (на конец 2020 года - 92 организации), услугами которых воспользовалось 87,4 тыс. организованных туристов и экскурсантов (22,4 тыс. туристов и 65 тыс. экскурсантов).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2021 году 66,9 тыс. граждан Беларуси, обслуженных туристическими организациями Гродненской области, путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 64,8 тыс. человек.
В 2021 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Гродненской области, составила 20,2 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь и обслуженных туристическими организациями Гродненской области, – 301 человек.
Средняя продолжительность пребывания за границей граждан Беларуси, обслуженных туристическими организациями Гродненской области, в 2021 году составила 9 дней, иностранных туристов в Республике Беларусь, обслуженных туристическими организациями Гродненской области, – 7 дней.
В 2021 году в области действовало 66 гостиниц и аналогичных средств размещения, их услугами воспользовались 123,3 тыс. человек, из них 106,4 тыс. человек – граждан Беларуси.
В 2021 году 55 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения области обслужили 105,3 тыс. человек, из них 93 тыс. человек – граждан Беларуси.
По данным Министерства по налогам и сборам, в 2021 году число субъектов агроэкотуризма в Гродненской области составило 455 единиц, их услугами воспользовалось 99,1 тыс. человек, из них 97,3 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.
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