Торги Комитет госконтроля Гомельской области изучает готовность сельхозорганизаций к весенним полевым работам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, проверки показали, что к работам подготовлено 89% энергонасыщенных тракторов и 72% комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов. В целом в регионе принимаются меры по подготовке техники к весенней посевной кампании (по поручению правительства ее готовность к 25 марта должна быть не ниже 95%).

В то же время установлены факты затягивания с ремонтом техники. Например, в Жлобинском районе подготовлено только 74% энергонасыщенных тракторов и 38% комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов.

Недостаточные темпы готовности к посевной наблюдаются в ряде хозяйств Гомельского района. Так, в ОАО «Комбинат «Восток» исправно только 40% энергонасыщенных тракторов, не готов к началу посевной почвообрабатывающий посевной агрегат.

Для принятия мер реагирования информированы соответствующие органы государственного управления.

Контроль за подготовкой сельскохозяйственной техники к весенней посевной кампании продолжается.