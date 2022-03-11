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ЭКОНОМИКА РБ
НЕДОСТАТОЧНЫЕ ТЕМПЫ ГОТОВНОСТИ К ПОСЕВНОЙ НАБЛЮДАЮТСЯ В РЯДЕ ХОЗЯЙСТВ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
17:37 12.03.2022
Торги Комитет госконтроля Гомельской области изучает готовность сельхозорганизаций к весенним полевым работам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, проверки показали, что к работам подготовлено 89% энергонасыщенных тракторов и 72% комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов. В целом в регионе принимаются меры по подготовке техники к весенней посевной кампании (по поручению правительства ее готовность к 25 марта должна быть не ниже 95%).
В то же время установлены факты затягивания с ремонтом техники. Например, в Жлобинском районе подготовлено только 74% энергонасыщенных тракторов и 38% комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов.
Недостаточные темпы готовности к посевной наблюдаются в ряде хозяйств Гомельского района. Так, в ОАО «Комбинат «Восток» исправно только 40% энергонасыщенных тракторов, не готов к началу посевной почвообрабатывающий посевной агрегат.
Для принятия мер реагирования информированы соответствующие органы государственного управления.
Контроль за подготовкой сельскохозяйственной техники к весенней посевной кампании продолжается.
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