За январь-февраль 2022 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило 428 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 125,9 млн рублей, в местный бюджет – 302,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, около 70% поступлений бюджета области сформировано за счет следующих доходных источников: налога на добавленную стоимость (43,3%) и подоходного налога (26,2%).