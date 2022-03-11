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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДВА МЕСЯЦА В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 428 МЛН РУБЛЕЙ
17:13 12.03.2022
За январь-февраль 2022 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило 428 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 125,9 млн рублей, в местный бюджет – 302,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, около 70% поступлений бюджета области сформировано за счет следующих доходных источников: налога на добавленную стоимость (43,3%) и подоходного налога (26,2%).
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