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ЭКОНОМИКА РБ


НЕОБХОДИМА СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ВЛАСТИ И БИЗНЕСА ДЛЯ АДАПТАЦИИ К ВНЕШНИМ ВЫЗОВАМ - МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ


16:46 12.03.2022

Необходима совместная оперативная работа власти и бизнеса для адаптации экономики к внешним вызовам. Об этом заявил заместитель министра экономики Сергей Митянский на встрече 11 марта 2022 года с руководителями ведущих бизнес-союзов (ассоциаций), в ходе которой обсуждались пути повышения внутренней устойчивости экономики Беларуси, в том числе к внешним вызовам.

Сергей Митянский рассказал о ходе проработки ранее представленных предложений бизнеса по либерализации предпринимательской деятельности в нынешних условиях, проявившего готовность к активному участию в разработке стабилизационных мер.

«Процесс выработки инструментов поддержки экономики носит сегодня комплексный характер. На площадках Правительства, госорганов, в рамках встреч с руководителями предприятий, бизнесменами, экспертами и учеными ведется активный «мозговой штурм», как минимизировать санкционное давление. Все едины во мнении, что наш лучший ответ – сформировать наиболее комфортную деловую среду. С этой целью по каждой сфере точечно отрабатывается каждое предложение предпринимателей, которым мы искренне благодарны за небезразличную и активную позицию. Только совместная оперативная работа поможет экономике адаптироваться к внешним вызовам», – отметил Сергей Митянский, которого цитирует пресс-служба Минжкономики.

В ходе встречи предметно обсужден ряд предложений по стабилизации финансового состояния организаций, стимулированию предпринимательской инициативы, сохранению трудовых коллективов. Также участники рассмотрели вопросы в сфере налогообложения, арендных отношений, ценообразования, валютного регулирования, кредитования субъектов хозяйствования и др.

С учетом готовности как государственных органов, так и бизнес-союзов продолжать конструктивный диалог по разработке стабилизационных мер в целях обеспечения главного – благосостояния граждан, достигнута договоренность о новых подобных встречах на площадке Министерства экономики.

В мероприятии также участвовали представители Нацбанка, Минфина, МАРТ, МНС, Минтруда и соцзащиты, Госкомимущества, Мингорисполкома.
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