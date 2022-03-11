В Гродненской области в 2021 году произведено 1409,6 тыс. тонн молока, что на 1,9% больше по сравнению с 2020 годом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 438,3 млн штук (96,6% к уровню 2020 года).

Хозяйствами всех категорий за 2021 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 298,6 тыс. тонн (96,6% к уровню 2020 года). Основной удельный вес в объеме реализации приходится на свиней (39,6%, в 2020 году – 37,8%). Крупного рогатого скота реализовано 37,9% от общего объема реализации (в 2020 году – 36,8%), птицы – 22,2% (25,1%). Всего за 2021 год реализовано 118,2 тыс. тонн свиней (101,2% к уровню 2020 года), 113,3 тыс. тонн крупного рогатого скота (99,4%), 66,3 тыс. тонн птицы (85,5%).