В транспортном средстве, следовавшем на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска «Каменный Лог», гродненские таможенники обнаружили мотоциклы, сведения о которых в документах отсутствовали.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, согласно представленным к таможенному контролю документам, с территории Литвы перемещался сборный груз: одежда б/у, галантерея, запчасти для легковых авто, посуда и другое.

По результатам сканирования и дальнейшего досмотра установлено наличие незаявленного товара – в грузовом отсеке обнаружены шесть кроссовых мотоциклов в разобранном виде. Стоимость незаявленного товара составила более 150 тыс. белорусских рублей.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. На перевозчика может быть наложено взыскание в виде штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.