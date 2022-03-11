Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 марта 2022 года выросло до более 939,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 939 тыс. 514 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 933 тыс. 697 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1067 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6647 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1931 человек, число смертей от COVID-19 – на 14.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 447 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 620 тыс. 704 теста.