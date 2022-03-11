Белорусская железная дорога (БЖД) изменяет маршруты движения поездов на некоторых участках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в связи с производством работ по ремонту железнодорожного моста на участке Осиповичи-Солигорск 17, 24 и 31 марта 2022 года будут отменены поезда региональных линий бизнес-класса № 879/880 в сообщении Могилев-Солигорск-Могилев.

Также в указанные даты ряд поездов региональных линий экономкласса на участке Осиповичи-Солигорск будет следовать измененным маршрутом и расписанием.

Кроме того, из-за капитального ремонта железнодорожного моста на участке Крулевщизна-Молодечно с 15 по 17 марта, с 29 по 31 марта, с 12 по 14 апреля, с 19 по 21 апреля вносятся изменения в расписание движения отдельных поездов межрегиональных линий экономкласса:

поезд № 658 Брест-Полоцк отправлением из Бреста 14, 15, 28, 29 марта 2022 года, 11-13, 18-20 апреля 2022 года назначается в сообщении Брест-Вилейка прибытием на станцию Вилейка в 08:16;

поезд № 657 Полоцк-Брест отправлением из Полоцка 5, 16, 29, 30 марта, 12-14, 19-21 апреля 2022 года назначается в сообщении Вилейка-Брест отправлением из Вилейки в 20:32.

Будут отменены из обращения поезда региональных линий бизнес-класса № 869/870 сообщением Минск-Полоцк-Минск: отправлением из Минска 15, 16, 29, 30 марта 2022 года, 12, 13, 19, 20 апреля 2022 года; отправлением из Полоцка 16, 17, 30, 31 марта 2022 года, 13, 14, 20, 21 апреля 2022 года.

Также измененным маршрутом и расписанием в указанный период на участке Крулевщизна-Молодечно будет следовать ряд поездов региональных линий экономкласса.