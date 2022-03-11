Спрос на лекарства за последние 2 недели вырос на 25%. Это подтвердил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Конечно, разные опасения в связи с обстановкой в мире, у людей могут возникать. Это выразилось даже в том, что за последние две недели рост товарооборота аптечной сети составил 25%. При этом мы полностью удовлетворили спрос. Более того, с зарубежными поставщиками проговорены все контракты, ни один не отказался от поставок заявленных медикаментов в Беларусь»,- заявил чиновник, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

По его словам, проблемы могут возникнуть исходя из логистики оплаты и доставки препаратов.

«Но у нас есть хорошие запасы продукции на складах, остатков хватит на 3-6 месяцев минимум. Сбоев в плане медикаментов у нас не будет. Более того, наша промышленность выпускает более 50% отечественных препаратов, а это позволяет иметь подушку безопасности, которая и является индикатором национальной безопасности. Основные вопросы мы закрываем через собственное производство лекарств. Объем промышленного производства, ввод новых препаратов проводится во всех предприятиях. Все заводы рентабельны и улучшили свои производственные показатели. Сегодня на совете мы рассматриваем ответ на возникшие риски и обсуждаем наиболее важные проекты», - рассказал руководитель отрасли.