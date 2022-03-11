В Беларуси разработаны экспортные планы по переориентации товарных потоков. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя наблюдаемую динамику внешней торговли.

По его словам, действенные экспортные стратегии белорусских предприятий обеспечивают сохранение и в начале текущего года двузначных темпов роста поставок.

«Конечно, свою роль сыграла благоприятная ценовая конъюнктура. Но ключевое слагаемое успеха внешней торговли – сохранение спроса на нашу продукцию благодаря ее неизменному высокому качеству. Среди лидеров роста – продовольствие, транспортные средства, продукция химии и нефтехимии, удобрения, деревообработка. Неплохо добавили и по другим позициям. В результате по товарам и услугам даже на фоне высокой базы прошлого года нам удалось увеличить поставки практически на треть. А чистый приток валюты в страну составил 0,7 млрд. долларов», – рассказал Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Что касается мер реагирования на ограничения со стороны отдельных стран, то первый заместитель главы экономического ведомства подчеркнул, что Беларусь, несмотря ни на что, сохраняет за собой репутацию надежного и предсказуемого торгового партнера.

«Поставки востребованной на мировых рынках продукции в рамках действующих контрактов продолжаются. При этом, разумеется, производители и экспортеры активно работают над диверсификацией и логистикой, предпринимают другие меры по нивелированию возможных потерь. Разработаны экспортные планы по переориентации товарных потоков на рынки других стран, в том числе ключевых партнеров – России и Китая», – отметил Юрий Чеботарь.