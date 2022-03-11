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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ, УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, БИЗНЕСЕ ОБСУДИЛИ НА ФОРУМЕ В МИНСКЕ
12:48 12.03.2022
Форум практической медиации прошел 10 марта в Минске.
Его организаторами выступили учебно-практическое учреждение «Центр «Медиация и право» совместно с общественным объединением «Белорусский республиканский союз юристов», Белорусской нотариальной палатой, Минской областной коллегией адвокатов, Белорусским государственным экономическим университетом и Национальным центром правовой информации.
Как сообщает Национальный правовой портал, работа форума проходила в следующих секциях: «Медиация в образовательной сфере как инвестиция в будущее», «Восстановительная медиация как инструмент восстановительного правосудия», «Бизнес-медиация как стратегия развития предпринимательской среды».
Первая секция была проведена на базе Белорусского государственного экономического университета. Она была направлена на: формирование комплекса условий для развития медиации в учреждениях образования; определение форм взаимодействия служб медиации с различными государственными институтами и общественными организациями, работающими с детьми и молодежью, в том числе с детьми, находящимися в контакте и конфликте с законом.
Участниками секции стали представители Министерства образования, областных институтов развития образования, социально-педагогических центров, средних школ города Минска.
Присутствовавшие обсудили необходимость обучения навыкам бесконфликтного общения учащихся в учреждениях образования, механизмы внедрения медиации в работу учреждений образования, а также эффективность работы служб медиации для участников образовательного процесса.
Вторая секция прошла на базе Белорусской нотариальной палаты. Основными темами дискуссии стали: проблемные вопросы применения восстановительной медиации в уголовном процессе, перспективы нормативной регламентации института медиации в уголовном процессе, международные подходы к закреплению медиации по делам несовершеннолетних, восстановительная медиация как процедура в целом.
В числе участников секции – представители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Гродненской областной коллегии адвокатов, Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Республики Беларусь, Детского Фонда ООН, а также Министерства юстиции.
Что касается третьей секции, то в ее работе на базе Минской областной коллегии адвокатов приняли участие представители таких организаций, как «Кока-Кола», «Марк Формэль», Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Республиканского союза промышленников и предпринимателей.
В рамках секции обсуждалась бизнес-медиация в Беларуси, медиация в сфере интеллектуальной собственности, арендные отношения и медиация, медиация на стадии исполнительного производства, а также внутрикорпоративная медиация.
Всего в Форуме приняло участие 150 человек.
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