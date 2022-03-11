Республиканский союз туристических организаций (РСТО) просит ввести мораторий на возврат средств за турпутевки.

Как сообщается на сайте РСТО, в белорусском турбизнесе снова чрезвычайно сложная обстановка. В связи с этим РСТО отправил в Министерство спорта и туризма письмо с предложениями, которые призваны не допустить краха туристического рынка.

«Военные действия, санкции, закрытие неба, приостановка полетов и запреты на авиационное сообщение – все это полностью перекроило туризм в нашем регионе. Заметим, что российские и украинские компании с представительствами в Беларуси играют значительную роль в формировании отечественного рынка турпоездок. В настоящее время украинские и российские туроператоры и их представительства в Беларуси аннулируют заявки белорусских турагентств», - говорится в сообщении.

Так, представительство украинской компании Join Up в письме своим партнерам сообщило о наступлении форс-мажорных обстоятельств и прекращении операций с замораживанием денежных средств агентств и партнеров. Представительства российских туроператоров в основном предлагают аннуляции с депонированием средств клиентов в счет будущих поездок (информация размещена на сайтах компаний).

При этом от исполнения своих обязательств по мере урегулирования ситуации указанные компании не отказываются.

«В связи с этими обстоятельствами у белорусских партнеров и агентств возникают финансовые обязательства перед потребителями, которые невозможно исполнить, - сообщает РСТО. - Для недопущения краха отечественного рынка и массового банкротства туристических агентств Беларуси Республиканский Союз туристических организаций просит внести в Совет министров предложение о введении временного моратория на возврат денежных средств потребителям по этим турам сроком на шесть месяцев».

Добавим, что белорусский турбизнес уже сталкивался с ситуацией массовой отмены полетов и туров – это было в 2020 году, когда мир потрясла первая волна пандемии коронавируса. Тогда белорусскому рынку удалось устоять и массовых банкротств не произошло – только благодаря разумному подходу потребителей, которые не стали разом требовать возврата средств за уже уплаченные туры. Сегодня отечественный турбизнес также рассчитывает на понимание и здравый смысл клиентов, а также на то, что государство примет разумное решение, дав фирмам отсрочку для поиска консенсуса и решения проблем.