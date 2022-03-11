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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ЦЕНТРОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛ ЛИНЕЙКУ НОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
12:23 12.03.2022
Одна из организаций Госкомвоенпрома разработала линейку новой измерительной техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в конце прошлого года предприятие завершило разработку и выпустило установочную серию новых приборов – генераторов сигналов Г3-131А, Г3-132, Г6-50, а также электронно-счетного частотомера Ч3-96/2 с частотой измеряемых сигналов до 18 ГГц.
Изделия обладают высокими техническими характеристиками и весомой конкурентоспособностью на евразийских рынках.
Таким образом, почти за семь десятилетий своей истории один из старейших научно-исследовательских и производственных центров электронного приборостроения разработал и произвел впечатляющую номенклатуру современных измерительных приборов различной функциональности и сложности.
В настоящее время продукция организации представлена более 80 типами приборов и средств измерений, включающими электронно-лучевые и цифровые осциллографы, цифровые амперметры и вольтметры постоянного тока, цифровые мегаомметры, измерители иммитанса, электронно-счетные частотомеры, прецизионные меры и калибраторы электрических величин, измерительные генераторы сигналов, источники питания постоянного тока, измерительные антенны и опорно-поворотные устройства к ним, высоковольтные измерительные (испытательные) установки для испытаний электрической изоляции технических средств, измерители параметров электростатического поля, измерители и измерительные преобразователи температуры и влажности.
Несомненными достоинствами изделий являются их соответствие современным стандартам, в том числе международным (принятым в ЕАЭС) и включение в государственные реестры средств измерений Беларуси и Российской Федерации.
Кроме того, следует отметить проектирование с учетом традиционных для постсоветского пространства измерительных, технологических и диагностических задач, ориентированность на максимально широкий круг потребителей, без привязки к конкретным сегментам рынка, отдельным отраслям или видам деятельности.
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