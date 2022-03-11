За январь 2022 года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 27% к уровню января прошлого года.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, за рубеж поставлено товаров на $557,8 млн.

Белорусское продовольствие в январе 2022 года поставлялось в 73 страны мира. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 19,4%, в страны Азии и Океании – в 2,1 раза, ЕС – на 64,1%, Америки и Карибского бассейна – на 7,2%. Экспорт продовольствия в Китай вырос в 2 раза. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с январем 2021 года увеличились на 78,4%.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 24,2% (в том числе масла животного – на 20,1%, сыров и творога – на 28,1%, сыворотки молочной сухой – на 14,6%, сухого обезжиренного молока – на 54,1%, сухого цельного молока – на 95%); мяса и мясопродуктов – на 36,6% (в том числе говядины – на 17,7%, мяса птицы – в 2,2 раза, колбасных изделий – на 30,1%); рыбы и рыбной продукции – на 8,7%; картофеля – на 66,5%; овощей и грибов – на 27,8%; масла рапсового – на 94,5%; шоколада и продуктов из него – на 39,7%.