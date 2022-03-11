Через онлайн-сервисы Белорусской железной дороги (БЖД) вновь можно купить и вернуть электронные билеты.

«В настоящий момент покупка и возврат электронных проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами доступны в полном объеме», - говорится в сообщении пресс-службы БЖД.

Приобрести электронные билеты можно на официальном сайте pass.rw.by, а также через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд».

Белорусская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные временные неудобства.

Напомним, система заказа билетов на поезда не работала с 27 февраля.