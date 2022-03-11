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ЭКОНОМИКА РБ


ИМПОРТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ПРОДОЛЖАТ ПОСТУПАТЬ В АПТЕКИ — МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ


10:40 12.03.2022

Поставки импортных лекарственных препаратов (за исключением производства Украины) продолжают осуществляться в адрес как государственных, так и негосударственных фармацевтических организаций Беларуси практически ежедневно. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, перечень лекарственных препаратов, которые поступали из Украины, будет полностью замещен аналогичными препаратами белорусского или иностранного производства.

«Представители Министерства здравоохранения Беларуси провели переговоры с основными иностранными производителями лекарственных средств. На переговорах все подтвердили продолжение своей работы на белорусском рынке и продолжение поставок, ни один поставщик также не отказался от контрактов», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особое внимание в нашей стране уделяется медикаментам, которые являются жизненно необходимыми. Речь идет о таких нозологиях, как лекарственные препараты для онкопациентов, кардиопациентов, инсулинозависимых и т.д.

В частности, лекарственный препарат Лантус (инсулин гларгин) 10 марта уже прошел контроль качества и в ближайшее время поступит в аптеки. Препарат Апидра (инсулин глулизин) ожидается, что его контроль качества будет завершен 12 марта и также появится в аптеках.
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