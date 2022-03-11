Специалисты РУП «Витебскэнерго» в 2021 году выявили 3460 случаев несанкционированного отбора электрической энергии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», в том числе у граждан (бытовых абонентов) выявлено 2398 нарушений правил электроснабжения.

На РУП «Витебскэнерго» организована и проводится системная работа по выявлению и пресечению безучетного и самовольного потребления электрической энергии. К сожалению, встречаются недобросовестные потребители, которые подключают свои электроприемники до прибора учета, делают «набросы» на провода линий электропередачи энергоснабжающей организации и т.д.

Работа по выявлению таких случаев постоянно ведется филиалом «Энергосбыт». Специалисты осуществляют анализ количества отпущенной электрической энергии и количество принятой и учтенной счетчиками, установленными у потребителей. При обнаружении небаланса специализированными бригадами проводятся рейды. В Витебской области действует 23 специализированные бригады по выявлению фактов хищения электрической энергии. Они имеют свой транспорт, средства связи, необходимое оборудование, а также фото- и видеокамеры для фиксации фактов хищения энергии. Использование современных технических средств позволяет точно определить верна ли работа прибора учета. Так что шансы избежать ответственности за потребление электрической энергии помимо счетчика либо за вмешательство в его работу ничтожно малы.

На предприятии напоминают, что безучетное или самовольное потребление электрической энергии кроме составления акта и оплаты стоимости потребленной и неоплаченной энергии может повлечь за собой привлечение виновных лиц к административной ответственности. В соответствии со статьей 21.6 КоАП предусмотрено наложение штрафа на физических лиц в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя ‒ до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо ‒ до пятидесяти базовых величин. Кроме того, незаконное подключение может привести к поражению электрическим током или пожару.