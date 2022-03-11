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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛОСЬ В 2021 ГОДУ НА 6,6%, ЯИЦ – НА 2,5%
09:24 12.03.2022
В Гомельской области за 2021 год произведено 929,8 тыс. тонн молока, или 93,4% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, яиц получено 457,7 млн штук, или на 2,5% меньше по сравнению с 2020 годом.
Хозяйствами всех категорий за 2021 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 184,9 тыс. тонн (92,1% к уровню 2020 года).
Основной удельный вес в объеме реализации приходится на крупный рогатый скот – 42,9% (в 2020 году – 35,4%). Птицы реализовано 31,4% от общего объема реализации (в 2020 году – 35,1%), свиней – 25,5% (в 2020 году – 29,2%).
Всего за 2021 год реализовано 79,3 тыс. тонн крупного рогатого скота (111,5% к уровню 2020 года), 58,1 тыс. тонн птицы (82,4%), 47,1 тыс. тонн свиней (80,3%).
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