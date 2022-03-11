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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРЕШЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В АИС «ДАЗВОЛ»
18:01 11.03.2022
С 15 апреля разрешения на проезд по территории иностранных государств будут выдаваться международным автоперевозчикам грузов, зарегистрированным в АИС «ДАЗВОЛ». Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси со ссылкой на Транспортную инспекцию
Согласно информации, соответствующие изменения внесены в постановление Совета министров Беларуси от 30 июня 2008 г. № 970 «Об утверждении правил автомобильных перевозок грузов».
Кроме того, с 1 февраля 2022 года вступили в силу изменения в постановление Белстата от 28.10.2016 № 156 «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 4-тр (международные) (Минтранс) «Отчет о международных автомобильных перевозках» и указаний по ее заполнению».
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