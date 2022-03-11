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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2021 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 143 ОРГАНИЗАЦИИ


17:39 11.03.2022

В Витебской области на конец 2021 года осуществляли туристическую деятельность 143 организации (в 2020 году - 146 организаций), их услугами воспользовалось 176,7 тыс. организованных туристов и экскурсантов (53,9 тыс. туристов и 122,8 тыс. экскурсантов).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в 2021 году 149,4 тыс. граждан Беларуси, обслуженных туристическими организациями Витебской области, путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 121,7 тыс. человек.

В 2021 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями Витебской области, составила 23,9 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь и обслуженных туристическими организациями Витебской области – 3,4 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2021 году составила 9 дней, иностранного туриста в Республике Беларусь – 4 дня.

В 2021 году в области действовала 91 гостиница и аналогичных средств размещения, их услугами воспользовалось 140,7 тыс. человек, из них 118,1 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

В 2021 году на территории области 106 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения обслужили 137,2 тыс. человек, из них 119,5 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2021 году в области число субъектов агроэкотуризма составило 732 единицы, их услугами воспользовалось 63,2 тыс. человек, из них 61,9 тыс. человек – граждан Беларуси.
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