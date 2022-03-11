Белорусский национальный технический университет (БНТУ) 10 марта 2022 года утвердил Политику в области интеллектуальной собственности.

Как сообщается на сайте вуза, разработана она в рамках Национального проекта по развитию институциональной политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций Беларуси, который реализуется в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Проект реализуется на базе ведущих университетов и научных организаций Беларуси при поддержке Национального центра интеллектуальной собственности и Всемирной организации интеллектуальной собственности.

БНТУ стал первым университетом Беларуси, в котором принята политика в области интеллектуальной собственности. Она является документом стратегического характера, который определяет цели, базовые принципы и концептуальные подходы к управлению интеллектуальной собственностью в БНТУ.

Политика университета направлена на реализацию единого подхода к принятию управленческих решений в области интеллектуальной собственности и создает концептуальную основу для дальнейшего развития и совершенствования процессов создания и использования объектов интеллектуальной собственности в рамках образовательной, научной и инновационной деятельности.

Для обеспечения возможности ознакомления работников и обучающихся университета Политика в области интеллектуальной собственности будет размещена в открытом доступе на официальном сайте БНТУ в разделе «Наука».