ЭКОНОМИКА РБ

МИНЭКОНОМИКИ ПРОВОДИТ 12 МАРТА ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ ИНВЕСТПРОЕКТОВ

16:57 11.03.2022 12 марта 2022 года состоится прямая телефонная линия первого заместителя министра экономики Юрия Чеботаря по проблемным вопросам реализации инвестиционных проектов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, задать вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по телефону +375(17) 200-05-03.