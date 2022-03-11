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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ПРОВОДИТ 12 МАРТА ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ ПО ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
16:57 11.03.2022
12 марта 2022 года состоится прямая телефонная линия первого заместителя министра экономики Юрия Чеботаря по проблемным вопросам реализации инвестиционных проектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, задать вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по телефону +375(17) 200-05-03.
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