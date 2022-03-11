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ЭКОНОМИКА РБ
У НЕСОСТОЯВШИХСЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ БУДУТ ИЗЫМАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В МИНСКЕ
16:16 11.03.2022
Комитетом государственного контроля в 2021 году проведены контрольные мероприятия по вопросам соблюдения законодательства в сфере земельных отношений в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в результате были выявлены нарушения со стороны землепользователей и недостатки в работе местных органов власти по контролю за этими вопросами.
Для реагирования и исправления ситуации результаты контрольных мероприятий были направлены в Минский горисполком. В настоящее время по ряду выявленных нарушений приняты соответствующие меры.
В частности, выявлены факты самовольного занятия субъектами хозяйствования земельных участков, по которым длительное время не принимались должные меры реагирования. К примеру, установлено 60 фактов размещения без оформления правоудостоверяющих документов на земельных участках в Минске стационарных заготовительных пунктов вторичных материальных ресурсов. По результатам проверки заготовительная организация привлечена к административной ответственности, принимаются меры по устранению выявленных нарушений.
Аналогично приняты Минским горисполкомом и его комитетом землеустройства меры по освобождению самовольно занятых земель и оформлению землеустроительных материалов для предоставления земельных участков по другим установленным нарушениям. Нарушители привлекаются к административной ответственности.
Контрольным ведомством были вскрыты недостатки в работе комитета землеустройства Мингорисполкома по формированию и реализации дел об административных правонарушениях. В отдельных случаях затягивание процедур (истечение предусмотренных законодательством сроков по привлечению к ответственности) позволяло виновным лицам уходить от предусмотренной ответственности. В целях недопущения в дальнейшей работе подобных фактов со специалистами комитета землеустройства Мингорисполкома проведены обучающие семинары об основах и практике ведения административных дел, в том числе с участием представителя суда.
Также было установлено, что комитетом землеустройства Мингорисполкома не в полной мере обеспечивается реализация функций по выявлению неиспользуемых земель (в том числе земель, на которых располагаются объекты незавершенного сверхнормативного строительства), внесению на рассмотрение Мингорисполкома предложений об их перераспределении.
К примеру, в Минске имеется ряд объектов, строительство которых не ведется годами. Состояние отдельных недостроенных объектов в силу разрушения возведенных незаконсервированных конструкций уже не позволяет их достраивать, нет в этом и необходимости. Минским горисполкомом с учетом предложений Комитета госконтроля в настоящее время подготовлен проект распоряжения главы государства, предусматривающий изъятие земельных участков у несостоявшихся застройщиков.
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