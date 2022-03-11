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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ОТМЕНЯЕТ РЕЙСЫ В ТЕЛЬ-АВИВ И КРАСНОДАР
15:50 11.03.2022
Авиакомпания «Белавиа» рейсы в Тель-Авив и Краснодар.
«В связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации авиакомпания «Белавиа» вынуждена скорректировать расписание рейсов в ближайшие дни», - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.
В частности, отменяются рейсы Минск — Тель-Авив — Минск, запланированные на 13, 17 и 20 марта. Также «Белавиа» отменила рейсы из Минска в Краснодар и обратно на 13, 16 и 20 марта.
Изменится также расписание рейсов из Минска в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Алматы, Сочи и Дубай.
При этом по запланированному расписанию выполняются рейсы по следующим маршрутам: Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, Нур-Султан.
Авиакомпания прилагает максимум усилий для оповещения пассажиров об изменениях посредством смс-уведомлений, однако просит самостоятельно проверять статус рейса и время вылета на сайте авиакомпании в разделе «Статус бронирования».
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