Авиакомпания «Белавиа» рейсы в Тель-Авив и Краснодар.

«В связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации авиакомпания «Белавиа» вынуждена скорректировать расписание рейсов в ближайшие дни», - говорится в сообщении национального авиаперевозчика.

В частности, отменяются рейсы Минск — Тель-Авив — Минск, запланированные на 13, 17 и 20 марта. Также «Белавиа» отменила рейсы из Минска в Краснодар и обратно на 13, 16 и 20 марта.

Изменится также расписание рейсов из Минска в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Алматы, Сочи и Дубай.

При этом по запланированному расписанию выполняются рейсы по следующим маршрутам: Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, Нур-Султан.

Авиакомпания прилагает максимум усилий для оповещения пассажиров об изменениях посредством смс-уведомлений, однако просит самостоятельно проверять статус рейса и время вылета на сайте авиакомпании в разделе «Статус бронирования».