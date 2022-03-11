Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 марта 2022 года выросло до более 937,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 937 тыс. 583 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 931 тыс. 150 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1132 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6633 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1899 человек, число смертей от COVID-19 – на 15.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 877 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 601 тыс. 257 тестов.